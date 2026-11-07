ADL alla squadra: "Siate uniti, così se ne esce!". Il patron evita altre pressioni

Napoli, De Laurentiis cambia approccio durante il confronto a Castel Volturno: niente rimproveri, ma un messaggio di fiducia e unità alla squadra.

Un Aurelio De Laurentiis diverso dal solito quello che ieri ha trascorso circa tre ore a Castel Volturno. Nonostante la crisi del Napoli e le tensioni emerse dopo la sconfitta contro il Porto, il presidente ha scelto di non alzare i toni con i calciatori. Nessuna sfuriata, dunque, ma un discorso improntato alla fiducia e alla necessità di ritrovare compattezza in vista della delicata sfida contro la Lazio.

De Laurentiis alla squadra: "Siete forti e anche bravi ragazzi. Siate uniti"

Come racconta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il patron azzurro ha rivolto ai giocatori queste parole: "Siete forti e anche bravi ragazzi. Siate uniti, così se ne esce". Un approccio decisamente più morbido rispetto al passato, con De Laurentiis che ha preferito evitare ulteriori pressioni su un gruppo già in difficoltà. Il presidente si aspetta comunque una reazione d'orgoglio contro la capolista, nonostante le numerose assenze.