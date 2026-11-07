Tutti in ritiro, nessuno escluso: anche infortunati e squalificati in hotel con la squadra

Napoli, ritiro a Pozzuoli con tutta la rosa: presenti anche i nove calciatori infortunati e lo squalificato Marianucci. Previsto un confronto interno.

Il Napoli si è trasferito nel consueto hotel di Pozzuoli per il ritiro deciso dopo la pesante sconfitta contro il Porto. Una scelta che coinvolge l'intero gruppo squadra, senza eccezioni: parteciperanno anche tutti e nove i calciatori infortunati e lo squalificato Luca Marianucci. L'obiettivo è ritrovare compattezza e affrontare le tensioni emerse nelle ultime settimane, soprattutto dopo la disfatta europea. Domani gli azzurri raggiungeranno in autobus lo stadio Maradona per la sfida contro la Lazio, in programma alle 12.30.

Napoli, confronto nel ritiro: sul tavolo tensioni e incomprensioni

Come racconta l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, il ritiro sarà anche l'occasione per un chiarimento all'interno dello spogliatoio: "Sarà il momento del confronto, anche duro semmai, dove si metteranno sul tavolo tutti i problemi, le incomprensioni che sono emerse soprattutto al termine della disfatta di Oporto". Un momento delicato per Massimiliano Allegri e i suoi giocatori, chiamati a ritrovare unità prima dell'importante appuntamento contro la capolista.