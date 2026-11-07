Trasferta vietata, ma al Maradona ci saranno anche i tifosi della Lazio: il dato sui biglietti
La Lazio si prepara alla trasferta contro il Napoli senza il consueto seguito di tifosi. Il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nel Lazio impedirà a molti sostenitori biancocelesti di raggiungere il Maradona, interrompendo la serie di trasferte stagionali caratterizzate dal tutto esaurito. Il sostegno alla squadra di Gennaro Gattuso non mancherà comunque prima della partenza: oggi alle 14.45 è previsto un raduno alla stazione Termini di Roma per salutare e caricare i calciatori.
Napoli-Lazio, circa 900 biglietti venduti per il settore ospiti
Come riferisce l'edizione odierna del Corriere dello Sport, nonostante le restrizioni sono stati venduti circa 900 tagliandi per la partita di domani alle 12.30. Non ci sarà dunque il tutto esaurito nel settore riservato agli ospiti, ma i sostenitori presenti proveranno comunque a far sentire il proprio sostegno alla capolista, attesa da una sfida importante contro gli azzurri di Massimiliano Allegri.
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