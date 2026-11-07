Tensioni in spogliatoio: spaccatura tra italiani e stranieri, Allegri non riesce a gestirlo

Napoli, sette sconfitte in 14 partite e 24 gol subiti: il Corriere del Mezzogiorno racconta le tensioni nello spogliatoio dopo Porto.

Il Napoli si avvicina alla delicata sfida contro la capolista Lazio con numeri preoccupanti e uno spogliatoio attraversato da tensioni. Sette sconfitte nelle prime 14 partite e 24 gol subiti fotografano le difficoltà della squadra di Massimiliano Allegri, che non è ancora riuscito a trovare continuità di risultati e prestazioni. A complicare ulteriormente la situazione c'è l'emergenza infortuni, con un'infermeria costantemente affollata e poche possibilità di rotazione.

Napoli, tensioni nello spogliatoio: divisioni tra italiani e stranieri

Come racconta l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, Allegri non ha mai cercato alibi nelle numerose assenze, continuando a puntare sulle proprie convinzioni e sulla propria esperienza. I risultati, però, non sono arrivati e la pesante sconfitta contro il Porto ha aggravato una situazione già complicata. Secondo il quotidiano, il tracollo europeo avrebbe accentuato le tensioni interne, facendo emergere una spaccatura tra i calciatori italiani e una parte degli stranieri. Un problema ulteriore da risolvere per ritrovare compattezza e invertire la rotta.