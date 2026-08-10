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Milan, Corriere dello Sport: "Amorim, ecco i gufi”

Milan, Corriere dello Sport: "Amorim, ecco i gufi”TuttoNapoli.net
Oggi alle 08:15Rassegna Stampa
di Arturo Minervini

La prima pagina del Corriere dello Sport di lunedì 10 agosto 2026 dedica ampio spazio al Milan e, in particolare, alla posizione di Ruben Amorim. Il titolo scelto dal quotidiano è eloquente: “Amorim, ecco i gufi”. Il tecnico portoghese è infatti indicato come uno degli allenatori sotto maggiore pressione, con il suo possibile esonero che, secondo il giornale, viene quotato dai bookmaker a 8.

"Amorim, ecco i gufi”. Il Milan sotto esame, occhi sul portoghese

Il Corriere scrive: “Occhi sul Milan: si scommette su Ruben out”, spiegando che l’ex allenatore del Manchester United è seguito in questa particolare lista da Alvinii, Juric, Stroppa, Di Francesco e Gattuso.