Prima pagina

Lukaku, Il Mattino: "Napoli abbassa le pretese: andrà al Fenerbahce"

Lukaku, Il Mattino: "Napoli abbassa le pretese: andrà al Fenerbahce"
Oggi alle 08:35Rassegna Stampa
di Arturo Minervini
Romelu Lukaku sempre più vicino a lasciare il club azzurro.

La prima pagina de Il Mattino di lunedì 10 agosto 2026 dedica spazio al mercato del Napoli e, in particolare, al futuro di Romelu Lukaku, sempre più vicino a lasciare il club azzurro.

Prima pagina: “Lukaku, il Napoli abbassa le pretese: andrà al Fenerbahce”

Il titolo scelto dal quotidiano è netto: “Lukaku, il Napoli abbassa le pretese: andrà al Fenerbahce”. La situazione dell'attaccante belga entra dunque in una fase importante, con il club partenopeo che avrebbe deciso di rivedere le proprie richieste economiche per favorirne la cessione.