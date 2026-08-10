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Scomparsa Berruti, Gazzetta dello Sport: "Ora è sempre"

Scomparsa Berruti, Gazzetta dello Sport: "Ora è sempre"TuttoNapoli.net
Oggi alle 07:55Rassegna Stampa
di Arturo Minervini
«Se ne va a 87 anni un altro grande italiano»

La prima pagina de La Gazzetta dello Sport di lunedì 10 agosto 2026 è interamente dedicata alla scomparsa di Livio Berruti, uno dei grandi simboli dell’atletica italiana, morto all’età di 87 anni.

Prima pagina dedicata a Livio Berruti: “Oro è sempre”

Il quotidiano sportivo sceglie il titolo “Oro è sempre” per ricordare l’uomo che entrò nella storia dello sport italiano grazie alla straordinaria vittoria nei 200 metri alle Olimpiadi di Roma del 1960. «Se ne va a 87 anni un altro grande italiano», scrive la Gazzetta in prima pagina, ricordando come «il trionfo nei 200 all’Olimpiade di Roma ’60 resta nella storia del nostro sport».