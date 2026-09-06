Prima pagina

Inter e Roma volano, Corriere dello Sport: "Soulè e Lautaro fanno sognare"

Inter e Roma volano, Corriere dello Sport: "Soulè e Lautaro fanno sognare"
Oggi alle 08:30Rassegna Stampa
di Daniele Rodia

Politano ed Hojlund illudono e non bastano, la ThuLa ribalta la gara e presenta il conto a Massimiliano Allegri: apre così quest'oggi la sua prima pagina il Corriere dello sport. Inter e Roma senza limiti, con spazio in prima pagina anche alla rimonta in pochi minuti di Gasperini che batte Sarri con un pazzesco finale: Hermoso e Soule regalano il primato a Gasperini.