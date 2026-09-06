Prima pagina

Show pazzesco a San Siro, Gazzetta: “Inter infinita, Allegri è già a -6”

Show pazzesco a San Siro, Gazzetta: “Inter infinita, Allegri è già a -6”
Oggi alle 07:45Rassegna Stampa
di Daniele Rodia

La prima pagina della Gazzetta dello Sport celebra lo spettacolo visto in campo al Meazza in San Siro ed orchestrato da Napoli ed Inter: nerazzurri infiniti è il titolo della rosea. Chivu batte Allegri e vola al primo posto in classifica con 9 punti, attendendo il resto delle gare.

Taglio basso dedicato alle altre due gare del sabato di serie A con le altre due rimonte: la Roma che in 3 minuti ribalta l'Atalanta ed il Torino che fa sprofondare il mondo viola.