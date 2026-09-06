Moviola Inter-Napoli, Sozza bocciato dai quotidiani: "Lautaro da rosso!"

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Voti sotto la sufficienza per il direttore di gara: 5 dal Corriere dello Sport, 5,5 dalla Gazzetta dopo la vittoria in rimonta dei nerazzurri.

Bocciato l'arbitro Sozza di Inter-Napoli. Questo il verdetto delle moviole del Corriere dello Sport e della Gazzetta dello Sport, che hanno dato all'arbitro rispettivamente un 5 e un 5,5 come valutazione finale per la gara terminata con la vittoria in rimonta della squadra allenata da Chivu.

Moviola Inter-Napoli, il Corriere dello Sport boccia Sozza: "Rigore netto se il tocco fosse confermato"

Il Corriere dello Sport, con un voto di 5, ricostruisce così l'episodio più discusso: "L'Inter chiede un tocco di mano di Lobotka che ha il braccio destro largo, Sozza fa proseguire, il VAR fa silent check. Dalle immagini 'a caldo' il pallone, anche dopo l'eventuale tocco, non cambia mai rotazione. Un'altra immagine pare invece dare l'impressione opposta: chiaro, l'avesse toccata, sarebbe rigore netto." Il quotidiano segnala inoltre come Lautaro, già ammonito, sia andato con il sinistro largo su Rafa Marin senza subire il secondo giallo, mentre viene definito regolare il gol del 2-2 di Rrahmani, senza contatto con l'attaccante nerazzurro.

Moviola Inter-Napoli, la Gazzetta assegna 5,5: dubbi sul contatto Barella-Lobotka

La Gazzetta dello Sport, con un voto di 5,5, si sofferma sullo stesso episodio da un'angolazione diversa: "Al 3' del secondo tempo, il 'fattaccio' nel duello Barella-Lobotka: a velocità normale, l'azzurro col braccio destro pare andare verso la palla, toccandola e imprimendo un calcio di giro. In sala Var, però, non hanno certezza del tocco con le immagini disponibili." Secondo il quotidiano, sarebbe dunque mancata la prova decisiva per richiamare Sozza alla on field review. Viene inoltre ricordato il rischio di un secondo giallo per Lautaro al 25' del secondo tempo, per un fallo ai danni di Marin.