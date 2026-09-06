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Tuttosport: "Robe da Inter, Core de Roma. Oggi tocca a Spalletti ed Amorim"

Tuttosport: "Robe da Inter, Core de Roma. Oggi tocca a Spalletti ed Amorim"TuttoNapoli.net
Oggi alle 09:10Rassegna Stampa
di Daniele Rodia

Il quotidiano piemontese apre la prima pagina con la supersfida di questa sera tra Juventus e Milan che "chiuderà" il quadro dei big match di questa terza giornata. Amorim e Spalletti chiamati a rispondere alle parole di Chivu in conferenza stampa "sugli scontri diretti".

Spazio ovviamente anche alle gare di ieri con le 3 clamorose rimonte: prima il Toro che affossa la Fiorentina, poi il Napoli che si fa ribaltare addirittura da un doppio vantaggio. Ed infine la Roma che in 2 minuti ribalta l'Atalanta.