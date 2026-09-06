Allegri bocciato dai quotidiani: "SI chiude presto, chiama avanti l'Inter con i cambi..."

Allegri bocciato dai quotidiani: "SI chiude presto, chiama avanti l'Inter con i cambi..."TuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 09:00Rassegna Stampa
di Redazione Tutto Napoli.net

Il Napoli perde a Milano nonostante il doppio vantaggio nel secondo tempo e sotto accusa finiscono inevitabilmente le mosse di Max Allegri che ad una squadra già bassa aggiunge un difensore in più sostituendo anche Hojlund e Lobotka. Il tecnico del Napoli viene giudicato in maniera negativa dai principali quotidiani sportivi in edicola. 

Inter-Napoli, pagelle negative per Allegri

Corriere dello Sport 5 - La partita si era messa nel migliore dei modi. Ma il Napoli si chiude troppo presto, rinunciando a sfruttare gli spazi. Nemmeno le sostituzioni convincono. 

Gazzetta 5,5 - Gran difesa, ripartenze letali. Ecco il Napoli di Max. Ma non è da vero Max prendere 3 gol così. Ha chiamato avanti l’Inter con cambi timidi.