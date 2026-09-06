Napoli col morale sotto i tacchi ed un primo dato: è la peggior partenza in Serie A da 15 anni

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Solo Sarri fece peggio all'esordio in azzurro: la sconfitta di San Siro certifica un avvio horror per la squadra di Allegri.

Il Napoli perde a San Siro con l'Inter ed è la seconda peggior partenza negli ultimi 15 anni in campionato. L'edizione odierna de Il Mattino commenta la sconfitta degli azzurri in rimonta per 3-2 e si sofferma sulla partenza in campionato della squadra di Allegri: una vittoria e due sconfitte nelle prime tre giornate. "Difficile non avere rimorsi, oggi. Perché il Napoli si porta a casa da San Siro la seconda peggiore partenza degli ultimi 15 anni in Serie A. Solo Sarri, al primo anno, era partito peggio dopo tre giornate."

Inter-Napoli 3-2, il corto muso di Chivu punisce gli azzurri

Eppure gli azzurri visti a Milano avrebbero potuto riportarsi a casa i tre punti, o quantomeno uno, sottolinea Il Mattino. E invece il corto muso è tutto dell'Inter di Chivu, che mette in chiaro le cose fin dalle prime giornate di campionato. Un ribaltone nel finale che pesa doppiamente sul morale del gruppo azzurro, chiamato subito dopo a un impegno delicatissimo in Champions League contro l'Arsenal.

Napoli, Allegri e le lacune di un'estate difficile da colmare

Forse Allegri pensava di avere una squadra più matura, capace di chiudere la questione al novantesimo, prosegue l'analisi de Il Mattino. Forse aveva pensato di gestire le energie in vista dell'Arsenal, impegno in programma a poche ore di distanza. Ma quest'anno il Napoli dovrà pensare a colmare le lacune di un'estate di mercato complicata, piuttosto che a fare voli pindarici sulle ambizioni stagionali.