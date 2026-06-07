Lazio, Lucca profilo ideale per Gattuso! Ma club punta su soluzione interna

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Lazio, Gattuso cerca il centravanti: Ratkov sarà valutato in ritiro.

La Lazio continua a pianificare il proprio futuro partendo da una certezza: Gennaro Gattuso. Il nuovo allenatore biancoceleste ha già avviato i primi contatti con i giocatori che considera centrali nel progetto tecnico e spera di preservare l'ossatura della squadra dopo la partenza di Alessio Romagnoli. Parallelamente, la dirigenza sta lavorando sulle strategie di mercato, cercando di individuare i profili più adatti alle idee tattiche del nuovo tecnico, orientato verso sistemi di gioco come il 4-3-3 e il 4-2-3-1.

Gattuso cerca un centravanti, ma la risposta può essere Ratkov

Secondo quanto riportato da La Repubblica, i profili che meglio rispecchierebbero le esigenze di Gattuso sarebbero Santiago Gimenez e Lorenzo Lucca, attaccanti considerati ideali per caratteristiche e presenza in area di rigore. Tuttavia entrambe le operazioni vengono ritenute estremamente complicate dal punto di vista economico. Per questo motivo la Lazio guarda con attenzione anche alle risorse interne. In particolare, il club punta molto su Ratkov, attaccante per il quale a gennaio sono stati investiti circa 13 milioni di euro. Utilizzato con il contagocce da Maurizio Sarri, il centravanti avrà ora l'opportunità di convincere Gattuso durante il ritiro estivo. Solo dopo le valutazioni del nuovo allenatore verrà presa una decisione definitiva sul suo ruolo nel progetto biancoceleste.