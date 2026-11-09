Lucca travolto dai fischi del Maradona: la reazione di Allegri
L'ingresso in campo di Lorenzo Lucca durante Napoli-Lazio ha provocato una dura reazione da parte del pubblico del Maradona. Come evidenzia La Gazzetta dello Sport, l'attaccante azzurro continua a vivere un momento particolarmente complicato, con la pressione della piazza che sembra condizionarne anche le giocate più semplici.
Lucca in difficoltà, il tecnico difende la squadra dalle contestazioni
Ogni pallone toccato dal centravanti diventa motivo di tensione, in un clima di crescente sfiducia da parte della tifoseria. Una situazione che non è affatto piaciuta a Massimiliano Allegri, visibilmente contrariato per i fischi indirizzati al suo giocatore.
L'allenatore ha ribadito la propria fiducia nel gruppo, ringraziando i calciatori per l'impegno mostrato in una fase delicata della stagione, segnata da numerosi infortuni e da una rosa con pochissime alternative a disposizione. Una presa di posizione a difesa della squadra, mentre le difficoltà sul campo continuano ad alimentare il malcontento della piazza.
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