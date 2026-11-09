Retroscena sui fischi Lucca: la reazione di Allegri e il sostegno della squadra

Napoli, Lucca travolto dai fischi del Maradona: Allegri prova a difenderlo, ma il clima è sempre più pesante

Momento sempre più complicato per Lorenzo Lucca, finito nuovamente nel mirino dei tifosi del Napoli durante la sfida contro la Lazio. Come racconta il Corriere dello Sport, l'attaccante azzurro, subentrato a Rasmus Hojlund, è stato accolto dai fischi del Maradona, con il pubblico che ha manifestato tutta la propria insoddisfazione dopo alcuni errori tecnici.

Massimiliano Allegri ha provato a proteggere il centravanti, invitando apertamente i tifosi a sostenerlo. "No, non lo fischiate", ha urlato il tecnico al momento del suo ingresso in campo. Un appello rimasto però inascoltato: al primo controllo sbagliato, su un lancio di Kevin De Bruyne, dagli spalti è arrivata un'altra sonora bordata di fischi.

Lucca nel mirino dei tifosi: Allegri chiede sostegno, ma il pubblico non perdona

La situazione è peggiorata nel corso della partita. Qualche mugugno ha accompagnato anche l'unica conclusione nello specchio della porta, mentre una nuova ondata di contestazione si è scatenata quando Lucca ha anticipato McTominay, meglio posizionato per calciare, concludendo in maniera scoordinata.

Nonostante tutto, Allegri ha continuato a difendere il giocatore, sostenuto anche dai compagni negli spogliatoi e al termine della gara. Il tentativo dell'allenatore di restituirgli fiducia, però, deve fare i conti con un ambiente sempre più insofferente. Per Lucca il momento resta delicatissimo e il rapporto con il pubblico del Maradona appare ormai profondamente compromesso.