Allegri via? “Tutti giurano che non ci sia un piano B”, nessun contatto con Conceicao, Pioli e Montella

Dopo il tweet di De Laurentiis sulla conferenza bloccata, il quotidiano descrive un tecnico che ha risposto con un “obbedisco”

“Non esiste nessun caso. Quando mi sono accorto che stavamo per fare l’ennesima conferenza ho preferito bloccarla. Perché non credo che le conferenze stampa servano prima delle partite. Siamo in ritiro e bisogna evitare qualunque distrazione per i calciatori dalla loro concentrazione alla partita. Quando si va in ritiro la tutela di tutti deve essere totale”: è il tweet con cui il presidente De Laurentiis ha spiegato la scelta di annullare la conferenza stampa di Allegri alla vigilia di Napoli-Lazio. Come racconta l’edizione odierna de Il Mattino, il tecnico ha risposto con un “obbedisco”.

Nessun piano B: “Tutti giurano” che non ci siano contatti con Sergio Conceicao, Pioli o Montella

“No, di normale non c’è nulla, inutile cercare”, scrive Il Mattino. “Tutti giurano che non ci sia un piano B (quindi nessun contatto con Sergio Conceicao, Pioli o Montella)”. Il quotidiano ricostruisce così il clima intorno alla panchina azzurra nelle ore che precedono la sfida con la Lazio, in un contesto in cui le voci di un possibile cambio continuano a circolare.

La giornata di Allegri in ritiro: dalla “clausura” dell’hotel “Gli Dei” a Castel Volturno, con il volto della disillusione

Allegri, racconta il quotidiano, ha trascorso la giornata con il suo staff: è uscito dalla “clausura” dell’hotel “Gli Dei” a Pozzuoli intorno alle 8.45, è stato il primo ad arrivare a Castel Volturno e l’ultimo a tornare. Ha “il volto della delusione o meglio della disillusione”, ma è convinto che la sua corsa non sia finita.