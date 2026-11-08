De Bruyne e McTominay “per conto proprio”: un solo momento collettivo prima della Lazio

Il Mattino racconta la vita di gruppo a Pozzuoli alla vigilia del match: pochi colloqui comuni e un’unica riunione tattica prima di cena.

Come racconta l’edizione odierna de Il Mattino, nel ritiro del Napoli Kevin De Bruyne e Scott McTominay “come al solito se ne stanno per conto proprio, è questione di carattere”. Il quotidiano descrive un clima di pochi momenti di colloquio collettivo alla vigilia della sfida con la Lazio.

Nessun momento di gruppo, se non la riunione tattica poco prima di cena

Anzi, scrive Il Mattino, di momenti collettivi non ce ne sono stati, “se non la riunione poco prima di cena per spiegare la tattica con la Lazio”. Una volta terminata, si sono formati piccoli gruppi, con qualche risatina, poi appena possibile tutti hanno fatto ritorno nelle proprie camere.

Allegri e lo staff davanti alla tv per Roma-Sassuolo

Max Allegri e il suo staff, conclude il quotidiano, sono rimasti a vedere Roma-Sassuolo, partita che si è chiusa con il 3-0 dei giallorossi