Reo-Coker alla CBS: “Nello spogliatoio c’è una spaccatura. Lucca? Uno dei più scarsi mai visti"

L’ex centrocampista del West Ham e commentatore americano della Serie A legge la crisi azzurra tra divisioni interne e versioni contrastanti.

Nigel Reo-Coker, ex centrocampista del West Ham e commentatore americano della Serie A su CBS Sports, commenta la situazione del Napoli di Massimiliano Allegri: “Nello spogliatoio c’è una spaccatura. Il capitano parla della necessità di fare in modo che il gruppo non sia composto soltanto da italiani. Questo, già di per sé, dimostra che esiste una divisione interna: da una parte c’è la componente italiana, dall’altra il resto dei giocatori stranieri”.

Le divergenze su Hojlund e il giudizio su Lucca: “Dovrebbe ritenersi fortunato a fare il calciatore”

C’è poi un’altra divergenza, aggiunge Reo-Coker: “Højlund sostiene una versione diversa da quella dell’allenatore, segno che non c’è piena sintonia nemmeno su questo aspetto”. Il commentatore si sofferma quindi su Lucca, con parole molto dure: “Con tutto il rispetto, dovrebbe già ritenersi fortunato a fare il calciatore, perché è uno degli attaccanti più scarsi che abbia mai visto. E non è tutto: arriva persino a mandare a quel paese Kevin De Bruyne, un giocatore che ha vinto tutto”.

“Basta guardarsi allo specchio, bisogna cominciare a lavorare”: l’appello ai giocatori

Reo-Coker conclude con un invito alla squadra: “Mi fa sempre sorridere quando sento dire: ‘Dobbiamo guardarci tutti allo specchio e assumerci le nostre responsabilità’. Basta guardarsi allo specchio, basta parlare: bisogna cominciare a lavorare. È questo quello che devono fare. Possono continuare a lamentarsi oppure stare zitti, rimboccarsi le maniche, fare il proprio lavoro e portare a casa i risultati. Questi giocatori parlano davvero troppo”.