Un pari che ha il sapore della tregua: i problemi restano

Tuttosport: "Un pareggio che accontenta tutti, gli azzurri frenano la crisi"

Il pareggio per 1-1 tra Napoli e Lazio, maturato ieri allo stadio Diego Armando Maradona, lascia entrambe le squadre con motivi per guardare al risultato con moderata soddisfazione. È quanto evidenzia l'edizione odierna di Tuttosport, che analizza il significato del punto conquistato dalle due formazioni. Per la Lazio si interrompe la striscia di sei successi consecutivi, ma il pareggio ottenuto a Fuorigrotta consente ai biancocelesti di conservare il primato in classifica, mantenendo due lunghezze di vantaggio sulla Roma.

Il punto contro la Lazio raffredda le tensioni al Maradona, ma il Napoli resta decimo

Discorso diverso per il Napoli, che riesce quantomeno ad arginare un momento particolarmente complicato. Il punto conquistato non modifica la posizione in classifica degli azzurri, ancora decimi in Serie A, ma contribuisce ad allentare la pressione su squadra e allenatore. Il pubblico del Maradona, infatti, non ha nascosto il proprio malcontento per un rendimento ben lontano dalle aspettative, aggravato dalle tre sconfitte rimediate nelle prime quattro partite di Champions League. Un pareggio che non risolve i problemi, ma concede almeno una tregua in un ambiente attraversato da tensioni e delusioni.