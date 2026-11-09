Allegri e la profezia a McTominay nell'intervallo: "Tranquillo, ora facciamo gol"

Al rientro in campo, rivolgendosi a McTominay, il tecnico ha pronunciato una frase destinata a rivelarsi profetica: "Tranquillo, ora facciamo gol".

Un episodio avvenuto durante l'intervallo di Napoli-Lazio racconta la fiducia di Massimiliano Allegri nella capacità di reazione della sua squadra. A svelare il retroscena è il Corriere dello Sport, che ricostruisce il dialogo tra l'allenatore azzurro e Scott McTominay prima dell'inizio della ripresa. Il Napoli era reduce dalle sconfitte contro Juventus e Porto, oltre che dalle polemiche esplose dopo il pesante ko in Champions League.

Allegri aveva previsto la reazione del Napoli: il retroscena durante la sfida con la Lazio

Un clima complicato, ulteriormente appesantito dalla decisione di andare in ritiro e dalla mancata conferenza stampa di Allegri alla vigilia della partita. L'approccio contro la Lazio era stato particolarmente negativo e il gol di Frattesi sembrava rappresentare l'ennesimo colpo a un progetto sempre più in difficoltà.

Eppure, proprio mentre la situazione appariva compromessa, Allegri ha provato a trasmettere fiducia ai suoi giocatori. Al rientro in campo, rivolgendosi a McTominay, il tecnico ha pronunciato una frase destinata a rivelarsi profetica: "Tranquillo, ora facciamo gol".