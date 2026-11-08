“Non c’è aria di ammutinamento”: cena tutti insieme all’hotel Gli Dei dopo la riunione tecnica

Il Mattino racconta il clima nel ritiro azzurro alla vigilia di Napoli-Lazio: spuntino alle 18, riunione tecnica con Allegri e Landucci alle 19.45.

Non c’è aria di ammutinamento nel grande salone dell’hotel Gli Dei, dove gli azzurri fanno lo spuntino alle 18 e poi cenano tutti assieme dopo la riunione tecnica con Allegri e Landucci, fissata per le 19.45. Come racconta l’edizione odierna de Il Mattino, la squadra è in ritiro da 24 ore: in condizioni normali si sarebbe radunata ieri sera alle 19.

Carte e giochi da tavolo: Lucca con quelli della Primavera, Meret, Vergara, Olivera e Buongiorno “instancabili”

Si gioca a carte, scrive il quotidiano, “con Lucca che si intrattiene con quelli della Primavera, e rispuntano i vecchi giochi da tavolo, con Meret, Vergara, Olivera e Buongiorno instancabili”.

Ci sono tutti, compreso Buongiorno che “se tutto va bene torna a gennaio”

“Ci sono tutti, proprio tutti”, conclude Il Mattino, “compreso Buongiorno che se tutto va bene torna a gennaio”. Il gruppo azzurro è al completo in ritiro, con gli infortunati inclusi, alla vigilia di una gara che vale molto per il futuro della panchina di Allegri.