“Non c’è aria di ammutinamento”: cena tutti insieme all’hotel Gli Dei dopo la riunione tecnica
Non c’è aria di ammutinamento nel grande salone dell’hotel Gli Dei, dove gli azzurri fanno lo spuntino alle 18 e poi cenano tutti assieme dopo la riunione tecnica con Allegri e Landucci, fissata per le 19.45. Come racconta l’edizione odierna de Il Mattino, la squadra è in ritiro da 24 ore: in condizioni normali si sarebbe radunata ieri sera alle 19.
Carte e giochi da tavolo: Lucca con quelli della Primavera, Meret, Vergara, Olivera e Buongiorno “instancabili”
Si gioca a carte, scrive il quotidiano, “con Lucca che si intrattiene con quelli della Primavera, e rispuntano i vecchi giochi da tavolo, con Meret, Vergara, Olivera e Buongiorno instancabili”.
Ci sono tutti, compreso Buongiorno che “se tutto va bene torna a gennaio”
“Ci sono tutti, proprio tutti”, conclude Il Mattino, “compreso Buongiorno che se tutto va bene torna a gennaio”. Il gruppo azzurro è al completo in ritiro, con gli infortunati inclusi, alla vigilia di una gara che vale molto per il futuro della panchina di Allegri.
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