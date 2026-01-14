Lucca vuol restare in Itala: resta in piedi lo scambio con Ferguson

di Arturo Minervini

Secondo La Repubblica, il futuro di Lorenzo Lucca resta un tema aperto. L’attaccante del Napoli preferirebbe proseguire la sua carriera in Italia e attende sviluppi legati alle strategie della Roma, che potrebbero incidere sugli equilibri del mercato.

Intanto il club azzurro, con Raspadori prelevato dall’Atalanta con un’operazione lampo, continua a monitorare il profilo di Evan Ferguson. Il giovane irlandese, però, non è riuscito finora a imporsi nelle gerarchie di Gian Piero Gasperini, motivo per cui il suo nome resta sul taccuino del Napoli in vista dei prossimi movimenti.