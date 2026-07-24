Quante novità con Allegri: lo spogliatoio è convinto di una cosa

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Calciomercato ultime notizie Napoli, con Allegri parte la rivoluzione: nuovi metodi e cambio di mentalità

Il Napoli targato Massimiliano Allegri sembra intenzionato a voltare pagina. Secondo quanto riportato da La Repubblica, l’arrivo del nuovo allenatore ha portato una vera e propria rivoluzione, con cambiamenti significativi sia sotto il profilo tattico sia nella preparazione atletica. Dopo la prima settimana di lavoro in Val di Sole e l’amichevole contro l’Arezzo, il nuovo corso appare già delineato: Allegri sta imprimendo rapidamente la propria filosofia alla squadra, modificando abitudini e metodologie rispetto al passato.

Società e senatori chiedono una svolta: l’obiettivo è tornare protagonisti

La nuova direzione intrapresa dal tecnico sarebbe stata richiesta anche dalla società e dai giocatori della vecchia guardia, convinti che il rendimento della scorsa stagione non abbia rispecchiato il reale valore della rosa. All’interno dello spogliatoio, infatti, sarebbe emersa la convinzione che la lunga serie di infortuni abbia avuto un peso determinante nel mancato bis scudetto. Da qui la volontà condivisa di cambiare approccio e ripartire con maggiore determinazione, puntando su una gestione diversa del gruppo e su una squadra più competitiva in vista dei prossimi impegni.