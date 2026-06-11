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Messi e Cr7 all'ultimo Mondiale, Corriere dello Sport: "The last dance"

Messi e Cr7 all'ultimo Mondiale, Corriere dello Sport: "The last dance"TuttoNapoli.net
© foto di luca.bargellini
Oggi alle 08:15Rassegna Stampa
di Arturo Minervini
In copertina, uno di fronte all'altro, ci sono Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, simboli di un'epoca che potrebbe vivere il suo ultimo grande appuntamento internazionale.

Il Corriere dello Sport dedica l'apertura all'inizio dei Mondiali 2026 con un titolo evocativo: "The Last Dance". In copertina, uno di fronte all'altro, ci sono Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, simboli di un'epoca che potrebbe vivere il suo ultimo grande appuntamento internazionale.

Corriere dello Sport, la prima pagina: "The Last Dance"

Il quotidiano sottolinea come la 23ª edizione della Coppa del Mondo possa rappresentare l'ultima occasione per due dei più grandi campioni della storia di lasciare il segno sul palcoscenico iridato

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