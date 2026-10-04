Il Napoli raggiungerà i propri obiettivi? "Non c'è alcuna garanzia"

Il quotidiano analizza il delicato ciclo di impegni tra campionato e Champions League che attende gli azzurri fino alla prossima sosta del 9 novembre.

La prossima striscia di impegni del Napoli incide sui due fronti di campionato e Champions League. Ci sono tre partite internazionali, Villarreal, Bodo e Porto, che chiedono risultato, e altre tre, fra le altre, di campionato, con Roma, Juventus e Lazio, che definiranno il profilo di immagine della stagione. L'auspicio è che il 9 novembre, prossima sosta, veda il Napoli, se non lanciato, almeno in corsa su entrambi i fronti, scrive il Corriere del Mezzogiorno.

Napoli, il CdM: "La squadra vista finora non dà garanzie di raggiungere l'obiettivo"

"Bisogna essere onesti. La squadra vista nel primo capitolo della stagione non dà alcuna garanzia di raggiungere quell'obiettivo. Ragionare di 'impegni con le piccole' non ha alcun senso", scrive il Corriere del Mezzogiorno. Il quotidiano sottolinea come, in quanto ai punti in classifica, il profilo della stagione si definisca anche vincendo con Frosinone, Venezia e Monza, tutti esiti che ad oggi non si possono dare per scontati vista la fragilità mostrata dalla squadra di Allegri.

Napoli, il CdM difende Allegri: "Ha diritto a un mese di lavoro tranquillo"

Delle cause remote di questa situazione non ha senso discutere al momento, conclude il Corriere del Mezzogiorno, perché Massimiliano Allegri ha diritto a un mese di lavoro tranquillo. Un invito alla pazienza, in attesa che il fitto calendario tra campionato e coppe restituisca un quadro più chiaro sulle reali ambizioni stagionali degli azzurri.