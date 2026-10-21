Ritiro Dimaro, accordo vicino fino al 2029! Beffata l'Atalanta: il retroscena

Napoli, ritiro a Dimaro Folgarida verso la conferma: intesa vicina con la Provincia di Trento per altri tre anni

Sembrava al capolinea la presenza del Napoli a Dimaro Folgarida per il ritiro della prossima stagione. L’accordo tra le parti appariva più che mai lontano, dopo i botta e risposta degli ultimi giorni di ritiro, ma ora la storia sembra cambiare direzione: l’intesa tra il club azzurro e la Provincia di Trento sarebbe praticamente a un passo. Una svolta improvvisa, che riaccende le speranze di tifosi e istituzioni locali in un legame che, tra alti e bassi, dura da anni e che sembrava ormai compromesso in modo definitivo.

Un matrimonio che dura da quindici anni potrebbe prolungarsi di altri tre

Il club di De Laurentiis e le istituzioni locali sarebbero dunque vicini a un’intesa che prolungherebbe di altri tre anni un matrimonio che dura già da quindici. Una situazione che sembrava irrecuperabile e che invece potrebbe tornare serena. A rendere il quadro ancora più interessante c’è il ruolo dell’Atalanta: considerando il gelo e le voci insistenti di una definitiva rottura con il Napoli, la società bergamasca aveva avviato dei contatti per preparare la stagione a Dimaro, ma poi c’è stato il ritorno di fiamma con gli azzurri. Lo riporta il Corriere dello Sport, secondo cui la storia d’amore e di calcio tra il Napoli e la località trentina potrebbe continuare ancora, con l’ufficialità attesa nelle prossime ore.