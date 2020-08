PRIMA PAGINA - Gazzetta dello Sport in apertura: "Inter, tutto in una coppa"

"Inter, tutto in una coppa", titola quest'oggi in apertura La Gazzetta dello Sport. Sfida secca col Getafe: stasera in campo alle ventuno. Appuntamento decisivo per il futuro nerazzurro. Conte si affida alla Lu-La e mette da parte le polemiche: "Tutti sotto la stessa bandiera". Suning apre al dialogo sui rinforzi, ma basta sfoghi in tv.

Ciclone Ronaldo - "CR7 è furioso. Un ciclone si aggira sulla Champions", si legge di spalla. Battuto per il titolo di capocannoniere e Scarpa d'oro, l'ex Madrid vuole la riscossa in Coppa. "Il portoghese è ancora deluso per aver mancato i due titoli individuali a fine campionato - scrive all'interno la rosea -. Per riscattarsi vuole l'exploit in Champions: da 9 anni va sempre ai quarti, ma coi francesi...".

Il Torino cambia allenatore - "Torino, via all'era Giampaolo", titola il quotidiano in taglio basso. Pronto un biennale per l'allenatore abruzzese: è una svolta radicale per il club granata. Oggi il tecnico risolve il contratto che lo lega ancora al Diavolo, poi arriverà la firma. "Via a una nuova era ispirata alla bellezza", commenta nelle pagine interne la rosea.