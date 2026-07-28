Rafa Marin non sfrutta la chance: ha convinto poco staff e società

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Non tutti i giocatori hanno lasciato impressioni positive nel corso del ritiro di Dimaro. Tra i profili finiti sotto osservazione c'è soprattutto Rafa Marín, difensore spagnolo che avrebbe dovuto sfruttare l'assenza per infortunio di Alessandro Buongiorno per guadagnare posizioni nelle gerarchie del reparto arretrato. Un'occasione importante che, almeno in questa prima fase della preparazione, non sembra essere stata pienamente colta. Lo scrive Repubblica.

Rafa Marín non convince lo staff tecnico

Il ritorno dello spagnolo al Napoli era stato sostenuto con convinzione dai vertici del club, da Aurelio De Laurentiis all'amministratore delegato Andrea Chiavelli, fino al direttore sportivo Giovanni Manna. Le aspettative nei suoi confronti erano elevate, ma le prime uscite in ritiro non hanno pienamente soddisfatto lo staff tecnico. Il difensore è apparso ancora alla ricerca della migliore condizione e potrebbe aver risentito della pressione legata alla necessità di mettersi in mostra. Le prossime settimane saranno decisive.