Rinnovo ritiro in Trentino? Ieri ADL a cena con istituzioni: il retroscena

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Massimiliano Allegri ha concesso alla squadra mezza giornata di riposo, alleggerendo il programma del settimo giorno di ritiro a Dimaro con una sola seduta dedicata alla preparazione atletica. In serata, come da tradizione, il gruppo si è ritrovato in una delle malghe della Val di Sole frequentate ormai da diversi anni per una cena a base di specialità trentine.

Tra tradizione e futuro: De Laurentiis al lavoro per il rinnovo del ritiro

Parallelamente agli impegni della squadra, il presidente Aurelio De Laurentiis ha preso parte alla consueta cena istituzionale allo Sporthotel Rosatti, dove ha incontrato i rappresentanti delle autorità locali. Un appuntamento ormai fisso durante ogni ritiro del Napoli in Val di Sole, che quest'anno assume anche un'importanza particolare. È infatti in corso la trattativa per il rinnovo dell'accordo che lega il club alla sede del ritiro estivo, contratto destinato a scadere proprio al termine dell'attuale permanenza a Dimaro. Le parti, si legge sul Cds oggi in edicola, stanno dialogando per proseguire una collaborazione consolidata nel tempo, con l'obiettivo di garantire continuità a un rapporto che negli anni è diventato un punto di riferimento della preparazione estiva azzurra.