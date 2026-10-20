Vergara, Favasuli, Neres e Alisson rischiano tutti di tornare a fine novembre
L'infermeria del Napoli continua a essere particolarmente affollata e Massimiliano Allegri dovrà fare a meno di diversi elementi della rosa ancora per parecchie settimane. Come riferisce l'edizione odierna di Tuttosport, Costantino Favasuli, Antonio Vergara e David Neres non dovrebbero tornare a disposizione prima della fine di novembre.
Napoli, quattro giocatori verso il rientro a fine novembre: le ultime sugli infortunati
La sosta per le nazionali rappresenterà almeno un piccolo vantaggio per il Napoli, consentendo ai calciatori indisponibili di proseguire il percorso di recupero senza perdere ulteriori impegni ufficiali durante la pausa.
Situazione simile anche per Alisson Santos, fermatosi nuovamente per infortunio dopo il recente rientro in campo. Anche per l'attaccante brasiliano, secondo Tuttosport, i tempi di recupero si prospettano lunghi, con un ritorno a disposizione che non sarebbe previsto prima della fine di novembre.
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