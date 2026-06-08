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Spalletti, ecco il bomber. Tuttosport: "Sorloth e Juve, trovato l'accordo"

Spalletti, ecco il bomber. Tuttosport: "Sorloth e Juve, trovato l'accordo"TuttoNapoli.net
Oggi alle 09:00Rassegna Stampa
di Arturo Minervini
Tuttosport celebra in prima pagina l'impresa di Andrea Kimi Antonelli

Tuttosport celebra in prima pagina l'impresa di Andrea Kimi Antonelli con un titolo che richiama inevitabilmente il mito di Ayrton Senna: "Sembra Ayrton". Il quotidiano torinese esalta il talento del giovane pilota italiano dopo il trionfo nel Gran Premio di Monaco, il quinto successo consecutivo della sua straordinaria stagione. Un risultato che lo proietta nella storia della Formula 1 e rafforza ulteriormente la sua leadership nel Mondiale.

Sorloth e Juve, trovato l'accordo

In chiave mercato, il quotidiano rilancia l'intesa tra la Juventus e Alexander Sorloth. Ora il club bianconero sarebbe al lavoro per chiudere l'operazione con l'Atlético Madrid.