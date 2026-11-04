"Un atto di fede che la squadra non ha meritato": oltre duemila tifosi per il Porto

Nonostante le sei sconfitte nelle prime tredici gare ufficiali, il popolo azzurro continua a sostenere la squadra anche in trasferta

Il Napoli attraversa un momento particolarmente complicato, ma il sostegno dei suoi tifosi non viene meno. Sono oltre duemila i sostenitori azzurri presenti in Portogallo per la sfida di Champions League contro il Porto, a conferma di una passione che resiste anche davanti ai risultati deludenti di questo avvio di stagione.

Napoli, oltre duemila tifosi a Porto. Repubblica: "Un atto di fede che la squadra non ha meritato"

A sottolinearlo è l'edizione odierna de La Repubblica, che evidenzia il contrasto tra la fedeltà del pubblico e il rendimento della squadra. Dopo la massiccia presenza a Torino per la sfida contro la Juventus, i tifosi hanno risposto ancora una volta presente, affrontando una nuova trasferta europea.

Un sostegno che il quotidiano definisce un vero e proprio "atto di fede", finora non ripagato dalle prestazioni del Napoli. Il bilancio di sei sconfitte nelle prime tredici partite ufficiali racconta infatti le enormi difficoltà degli azzurri, chiamati a trovare una reazione per uscire da una crisi che sta compromettendo pesantemente l'inizio della stagione.