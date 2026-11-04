Allegri pensa a una novità contro il Porto: Vergara insidia un titolare nel 3-5-2

Allegri pensa a una novità contro il Porto: Vergara insidia un titolare nel 3-5-2
Oggi alle 11:10Rassegna Stampa
di Arturo Minervini
Massimiliano Allegri studia nuove soluzioni tattiche in vista della sfida di Champions League contro il Porto

Massimiliano Allegri studia nuove soluzioni tattiche in vista della sfida di Champions League contro il Porto. Come riferisce Tuttosport, una delle principali novità potrebbe riguardare Antonio Vergara, candidato a ricoprire un ruolo inedito nello schieramento azzurro. In caso di passaggio al 3-5-2, Noa Lang potrebbe essere impiegato come esterno a tutta fascia sulla sinistra. Una soluzione che presenta però alcune incognite, considerando le caratteristiche dell'olandese, abituato a giocare in posizione più avanzata e meno incline ai lunghi ripiegamenti difensivi richiesti a un quinto di centrocampo.

Napoli, ballottaggio Vergara-Lang sulla fascia sinistra

Per questo motivo prende quota la candidatura di Vergara, che garantirebbe maggiore dinamismo e una migliore predisposizione alla fase di non possesso. Il calciatore campano potrebbe dunque rappresentare un'alternativa più equilibrata dal punto di vista tattico. Il ballottaggio resta apertissimo, con Allegri chiamato a sciogliere gli ultimi dubbi di formazione.