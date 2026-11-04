Allegri pensa a una novità contro il Porto: Vergara insidia un titolare nel 3-5-2
Massimiliano Allegri studia nuove soluzioni tattiche in vista della sfida di Champions League contro il Porto. Come riferisce Tuttosport, una delle principali novità potrebbe riguardare Antonio Vergara, candidato a ricoprire un ruolo inedito nello schieramento azzurro. In caso di passaggio al 3-5-2, Noa Lang potrebbe essere impiegato come esterno a tutta fascia sulla sinistra. Una soluzione che presenta però alcune incognite, considerando le caratteristiche dell'olandese, abituato a giocare in posizione più avanzata e meno incline ai lunghi ripiegamenti difensivi richiesti a un quinto di centrocampo.
Napoli, ballottaggio Vergara-Lang sulla fascia sinistra
Per questo motivo prende quota la candidatura di Vergara, che garantirebbe maggiore dinamismo e una migliore predisposizione alla fase di non possesso. Il calciatore campano potrebbe dunque rappresentare un'alternativa più equilibrata dal punto di vista tattico. Il ballottaggio resta apertissimo, con Allegri chiamato a sciogliere gli ultimi dubbi di formazione.
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