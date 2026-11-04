Allegri non si sente spalle al muro: la sua posizione verso la sfida col Porto
Massimiliano Allegri prova a trasmettere tranquillità alla vigilia della sfida di Champions League contro il Porto, nonostante le difficoltà attraversate dal Napoli. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, il tecnico azzurro continua a mostrare quella serenità che da sempre rappresenta uno dei tratti distintivi del suo carattere e della sua gestione.
Allegri non avverte la sensazione di essere in discussione
Alle spalle c'è una carriera ricca di successi, ma il presente racconta una realtà decisamente più complicata. Il Napoli fatica a trovare continuità, i risultati non arrivano e la situazione in campionato è diventata particolarmente delicata. In questo scenario, una prestazione convincente in Portogallo potrebbe rappresentare un segnale significativo per il prosieguo della stagione.
Allegri, però, non vive l'appuntamento europeo come una partita decisiva per il proprio destino. Per l'allenatore non si tratta né dell'ultima occasione né di una sfida da dentro o fuori: nonostante le pressioni e le critiche, Max non avverte la sensazione di essere con le spalle al muro.
UEFA Champions League 2026-2027
|VS
|Porto
|Napoli
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro