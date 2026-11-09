Il Napoli si tiene la reazione, ma la classifica resta preoccupante: "Fischi giusti al Maradona"

Napoli, Allegri incassa la reazione della squadra contro la Lazio, ma i numeri restano preoccupanti: decimo posto e nuovi fischi del Maradona.

Il pareggio contro la Lazio permette a Massimiliano Allegri di guadagnare tempo, soprattutto in vista della sosta per le nazionali, durante la quale il tecnico spera di recuperare almeno una parte dei numerosi infortunati. La notizia positiva per il Napoli arriva dalla reazione della squadra, che dopo un primo tempo di grande sofferenza è riuscita a ritrovare compattezza e a mostrare attaccamento al proprio allenatore. Un segnale importante in un momento particolarmente delicato della stagione.

Gazzetta: "Il Napoli avrebbe potuto sbracare, invece nella ripresa ha giocato da squadra"

Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, Allegri ha ottenuto una risposta soprattutto caratteriale: "Il Napoli avrebbe potuto sbracare – e il primo tempo in apnea lo ha fatto seriamente temere -, invece nella ripresa ha giocato da squadra". Restano però i numeri di una crisi evidente: 15 punti conquistati in 11 partite e decimo posto in classifica. Un rendimento insufficiente per le ambizioni azzurre, tanto che anche dopo il pareggio con la Lazio il pubblico del Maradona ha manifestato il proprio malcontento con nuovi fischi.