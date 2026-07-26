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Napoli-Carrarese, scambio di maglie tra dirigenti all'intervallo
Il patron della Carrarese Manrico Germignani e il vice presidente del Napoli Edo De Laurentiis si scambiano le maglie a centrocampo.
Clima di grande sportività alla Ski.it Arena di Carciato. Nell'intervallo di Napoli-Carrarese con gli azzurri di Allegri in vantaggio 2-0 grazie alle reti di Hojlund e Giovane, scambio di maglie tra i dirigenti delle due squadre.
Il patron dei toscani Manrico Germignani e il vice presidente del Napoli Edo De Laurentiis si sono scambiati le divise a centrocampo tra gli applausi dei 1800 tifosi accorsi ad assistere alla seconda e ultima amichevole della squadra partenopea nel ritiro di Dimaro-Folgarida. Di seguito lo scatto catturato dai nostri inviati in Val di Sole.
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Giornalista di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, segue le vicende del Calcio Napoli con notizie ed approfondimenti
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