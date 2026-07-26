Migliora il Napoli di Allegri, arriva la prima vittoria: Hojlund e Giovane firmano il successo

vedi letture

Il Napoli batte 2-0 la Carrarese e chiude il ritiro di Dimaro con segnali positivi.

Il Napoli conclude nel migliore dei modi il ritiro di Dimaro-Folgarida, superando 2-0 la Carrarese nell'ultima amichevole in Val di Sole. La squadra di Massimiliano Allegri parte con grande intensità e sfiora il vantaggio già al 9', quando il sinistro a giro di Politano si stampa sulla traversa. Dopo le occasioni di Anguissa e l'intervento decisivo di Meret su Abiuso, gli azzurri sbloccano il risultato al 23': Giovane serve Vergara, il cui cross trova Hojlund pronto a ribadire in rete dopo una prima respinta del portiere. Nel finale del primo tempo arriva anche il raddoppio: Vergara conquista un calcio di rigore e Giovane trasforma con freddezza il 2-0 che chiude i primi 45 minuti.

Giovani protagonisti e buone risposte in vista di Castel di Sangro

Nella ripresa Allegri cambia subito Spinazzola e Marianucci, inserendo Mazzocchi e Rafa Marin, ma il Napoli continua a controllare il match senza particolari difficoltà. La Carrarese prova a rendersi pericolosa con Cissé e Finotto, trovando però un attento Meret tra i pali. Nel finale spazio a un ampio turnover con gli ingressi di Contini, Obaretin, Garofalo, Folorunsho, Prisco, Baridò, Pereyra e Cheddira. Proprio Prisco va vicino al tris con un destro dalla distanza, mentre Vergara, tra i migliori in campo, è costretto a uscire nel finale per un problema muscolare alla coscia. Gli azzurri amministrano senza affanni il doppio vantaggio e chiudono il ritiro trentino con una prestazione convincente, mostrando segnali di crescita dopo la sconfitta contro l'Arezzo.