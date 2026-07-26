Ufficiale Vergara esce in via precauzionale: solo una contusione per l'attaccante azzurro

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Vergara lascia l'amichevole precauzionalmente: nessun allarme, solo una contusione.

Arrivano gli aggiornamento sulle condizioni di Antonio Vergara. L'attaccante del Napoli ha infatti lasciato anzitempo per motivi precauzionali l'amichevole disputata oggi dagli azzurri e vinta 2-0 contro la Carrarese alla Ski.IT Arena di Carciato nel decimo giorno del ritiro di Dimaro-Folgarida.

Nessun allarme: stop solo per precauzione

Lo staff medico azzurro ha deciso di non correre rischi e ha fatto uscire Vergara all'80' a causa di una contusione riportata nel corso test amichevole contro i toscani. Si tratta di una scelta esclusivamente precauzionale, senza particolari preoccupazioni sulle condizioni del calciatore, che verrà monitorato nelle prossime ore in vista del proseguimento della preparazione estiva.