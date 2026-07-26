Foto Allarme rientrato per Vergara: esce dal campo col ginocchio fasciato, poi rassicura tutti

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Vergara lascia il campo all'80', ma a fine partita esce senza fasciatura e sulle proprie gambe.

Momenti di apprensione nel finale dell'amichevole del Napoli contro la Carrarese a Dimaro-Folgarida. All'80' Antonio Vergara ha lasciato il terreno di gioco costringendo gli azzurri a terminare la gara in inferiorità numerica. Una volta raggiunta la panchina, il centrocampista è stato subito assistito dallo staff medico, che gli ha applicato una vistosa fasciatura al ginocchio sinistro per una botta ricevuta.

Segnali rassicuranti dopo il triplice fischio

Fortunatamente, al termine della partita sono arrivate indicazioni incoraggianti sulle condizioni del calciatore. Vergara ha lasciato il campo senza la fasciatura al ginocchio, camminando regolarmente e senza apparenti difficoltà. Il centrocampista si è inoltre fermato a salutare i tifosi presenti nella tribuna centrale, un gesto che lascia ben sperare in vista dei prossimi impegni del Napoli. Di seguito gli scatti catturati dai nostri inviati in Val di Sole.