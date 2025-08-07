Ufficiale Castel di Sangro, il report della doppia seduta: lavoro in palestra e partita a tema

E’ terminato il nono giorno di ritiro a Castel di Sangro. Dopo l'allenamento di questa mattina, il Napoli è sceso in campo anche nel pomeriggio allo stadio Patini. Di seguito il report della doppia seduta pubblicato dalla SSC Napoli:

“Nono giorno di allenamenti a Castel di Sangro. I partenopei hanno svolto una doppia seduta allo stadio Patini. Al mattino la squadra ha effettuato lavoro in palestra. Nel pomeriggio il gruppo ha svolto una partita a tema davanti al pubblico, accorso ancora una volta numerosissimo”.