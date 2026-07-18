Radio TN Colloquio Allegri-Anguissa: dialogo fitto durante l'esercitazione

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Dimaro, confronto tra Anguissa e Allegri durante l'allenamento pomeridiano del Napoli.

Prosegue il lavoro del Napoli nel ritiro di Dimaro-Folgarida, dove Massimiliano Allegri continua a seguire con grande attenzione ogni fase della preparazione estiva. Nel corso della seduta tecnico-tattica pomeridiana, il tecnico azzurro si è soffermato a parlare direttamente con Frank Zambo Anguissa, uno dei punti di riferimento della squadra.

Colloquio tra Allegri e Anguissa durante la seduta

Nel corso dell'allenamento alla Ski.it Arena di Carciato, Allegri ha avuto un confronto ravvicinato con il centrocampista camerunese, dispensando indicazioni e dialogando con lui durante le esercitazioni. Un'immagine che conferma l'attenzione dell'allenatore nei confronti dei suoi uomini chiave fin dai primi giorni di ritiro e testimonia il costante lavoro tattico svolto sul campo. Di seguito le immagini raccolte dai nostri inviati in Val di Sole.