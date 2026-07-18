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Allegri-Cam a Dimaro: tante indicazioni agli azzurri durante l'esercitazione tecnico-tattica
Allegri protagonista a Dimaro: guida l'allenamento tecnico-tattico del Napoli.
Questo pomeriggio il Napoli sta svolgendo una seduta tecnico-tattica alla Ski.it Arena di Carciato agli ordini di Massimiliano Allegri. L'allenamento ha offerto diversi spunti interessanti, con il tecnico azzurro protagonista assoluto.
Sempre al centro delle esercitazioni, Allegri ha seguito da vicino il lavoro della squadra fermando spesso il gioco per dare indicazione ali azzurri. Di seguito le immagini raccolte dai nostri inviati in Val di Sole.
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Giornalista di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, segue le vicende del Calcio Napoli con notizie ed approfondimenti
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Copertina Radio Tutto Napoli da Dimaro, il palinsesto di oggi: allenamenti in video dalle 10.30! di Redazione Tutto Napoli.net
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