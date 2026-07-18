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Allegri-Cam a Dimaro: tante indicazioni agli azzurri durante l'esercitazione tecnico-tattica

Allegri-Cam a Dimaro: tante indicazioni agli azzurri durante l'esercitazione tecnico-tattica
Oggi alle 18:30Ritiro Napoli
di Antonio Noto
fonte da Dimaro, Christian Marangio
Allegri protagonista a Dimaro: guida l'allenamento tecnico-tattico del Napoli.

Questo pomeriggio il Napoli sta svolgendo una seduta tecnico-tattica alla Ski.it Arena di Carciato agli ordini di Massimiliano Allegri. L'allenamento ha offerto diversi spunti interessanti, con il tecnico azzurro protagonista assoluto.

Sempre al centro delle esercitazioni, Allegri ha seguito da vicino il lavoro della squadra fermando spesso il gioco per dare indicazione ali azzurri. Di seguito le immagini raccolte dai nostri inviati in Val di Sole.

dal nostro canale ufficiale YouTube