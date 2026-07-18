Sospiro di sollievo per Rafa Marin: solo una contusione alla caviglia

vedi letture

Allarme rientrato per Rafa Marin: nulla di grave per il difensore spagnolo.

Arrivano notizie rassicuranti sulle condizioni di Rafa Marin, costretto a fermarsi durante la partitella in corso sul campo di Carciato nel ritiro di Dimaro. Il difensore spagnolo aveva lasciato anzitempo l'allenamento dopo aver accusato un problema alla caviglia, facendo temere inizialmente un infortunio più serio.

Solo una contusione per Rafa Marin

Secondo quanto riferito dalla redazione di Sky Sport, il problema accusato dal centrale azzurro sarebbe soltanto una contusione alla caviglia e non desterebbe particolari preoccupazioni. Un sospiro di sollievo per Massimiliano Allegri e il suo staff, che dovranno già fare a meno per un lungo periodo di Alessandro Buongiorno e possono così evitare un'altra pesante emergenza nel reparto difensivo.