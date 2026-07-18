A Dimaro c'è anche l'AD Chiavelli: presente a bordocampo per il terzo allenamento

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Andrea Chiavelli, amministratore delegato del Napoli, è apparso sul campo di Carciato nel secondo giorno di ritiro, al terzo allenamento.

Il ritiro del Napoli registra un'altra presenza importante. Nel pomeriggio ha infatti raggiunto la squadra anche l'amministratore delegato Andrea Chiavelli, arrivato in Trentino per seguire da vicino il lavoro degli azzurri.

Confronto a bordocampo tra Allegri e la dirigenza

Prima dell'inizio della seduta pomeridiana, Chiavelli si è intrattenuto a bordocampo con Massimiliano Allegri e il direttore sportivo Giovanni Manna. L'amministratore delegato ha poi assistito al terzo allenamento del Napoli a Dimaro, confermando la vicinanza della dirigenza al nuovo corso azzurro fin dai primi giorni di preparazione.