A Dimaro c'è anche l'AD Chiavelli: presente a bordocampo per il terzo allenamento
Andrea Chiavelli, amministratore delegato del Napoli, è apparso sul campo di Carciato nel secondo giorno di ritiro, al terzo allenamento.
Il ritiro del Napoli registra un'altra presenza importante. Nel pomeriggio ha infatti raggiunto la squadra anche l'amministratore delegato Andrea Chiavelli, arrivato in Trentino per seguire da vicino il lavoro degli azzurri.
Confronto a bordocampo tra Allegri e la dirigenza
Prima dell'inizio della seduta pomeridiana, Chiavelli si è intrattenuto a bordocampo con Massimiliano Allegri e il direttore sportivo Giovanni Manna. L'amministratore delegato ha poi assistito al terzo allenamento del Napoli a Dimaro, confermando la vicinanza della dirigenza al nuovo corso azzurro fin dai primi giorni di preparazione.
autore
Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
Pubblicità
Ritiro Napoli
Copertina Radio Tutto Napoli da Dimaro, il palinsesto di oggi: allenamenti in video dalle 10.30! di Redazione Tutto Napoli.net
Le più lette
Prossima partita
22 ago 2026 20:45
Serie A Enilive 2026-2027
Serie A Enilive 2026-2027
in onda su DAZN, SKY
|VS
|Genoa
|Napoli
In primo piano
LiveDimaro 2026 day 2, seduta mattutina: sessioni separate difensori-attaccanti! Impostazione con la difesa a 4
Redazione Tutto Napoli.netRadio Tutto Napoli da Dimaro! Il nuovo palinsesto: oggi live dalle 8 alle 20!
Antonio GaitoLiveCalciomercato Napoli, il borsino live: le trattative in entrata ed uscita, la rosa ed i contratti
Fabio TarantinoTuttonapoliPerché Zeballos al Napoli? L'idea di Manna-ADL: indizio su stipendio e... Lang
Antonio GaitoTuttonapoliDa 122mln spesi 'prima di Dimaro' a 'prima vendere': tutti i dubbi su un Napoli fermo
Fabio TarantinoTuttonapoliSmentita fake news: il Napoli non ha 'perso' Gila per il motivo svelato da ADL
Arturo MinerviniLivePresentazione maglia centenario, ADL: "Ora stadio e centro sportivo altrimenti gap incolmabile! Sul mercato..."
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com