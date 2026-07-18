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Dimaro day 2, trauma contusivo-distorsivo per Rafa Marin: il report del club
Seconda giornata di ritiro per il Napoli. Gli azzurri hanno svolto una doppia seduta alla SKI.IT Arena. Al mattino la squadra ha lavorato in due gruppi distinti. Il primo è stato impegnato in una sessione in palestra e successivamente in un'esercitazione tecnico-tattica. Il secondo gruppo ha svolto lavoro in palestra e a seguire esercitazione tecnica, con sviluppi in fase finalizzazione.
Nel pomeriggio la squadra ha iniziato con una fase di riscaldamento, proseguendo con una serie di possessi mirati alla finalizzazione. Conclusione di seduta con partitina a campo ridotto.
Nella parte finale della partitina Rafa Marin ha subìto un trauma contusivo-distorsivo della caviglia destra, considerato di lieve entità.
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Giornalista di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, segue le vicende del Calcio Napoli con notizie ed approfondimenti
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