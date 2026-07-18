Si ferma Rafa Marin: problema alla caviglia durante la partitella

vedi letture

Dimaro, Rafa Marin si ferma in allenamento: problema alla caviglia destra.

Brutte notizie dal ritiro del Napoli a Dimaro, dove durante la seduta di allenamento guidata da Massimiliano Allegri alla Ski.it Arena di Carciato. Nel corso della partitella, Rafa Marin è stato costretto a interrompere il lavoro a causa di un problema fisico, lasciando il campo prima della conclusione dell'allenamento.

Rafa Marin ko durante la partitella: interviene lo staff medico

Il difensore azzurro ha accusato un fastidio alla caviglia destra e, dopo essersi avvicinato alla panchina, si è accasciato a terra visibilmente dolorante. Lo staff sanitario del Napoli è intervenuto immediatamente per prestargli le prime cure, applicando del ghiaccio sulla zona interessata. Le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore per capire l'entità del problema.