Video Dimaro, Alisson e Giovane protagonisti del bagno di folla coi tifosi

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Termina la sessione pomeridiana: i due brasiliani del Napoli firmano gli autografi ai tanti tifosi presenti a Dimaro.

Grande entusiasmo a Dimaro-Folgarida, dove il ritiro del Napoli continua a regalare momenti di vicinanza tra squadra e sostenitori. Al termine delle attività di giornata, Alisson Santos e Giovane hanno incontrato i tifosi azzurri partecipando alla tradizionale sessione di firme e fotografie sul palco montato all'esterno della Ski.it Arena di Carciato.

Alisson Santos e Giovane firmano autografi ai tifosi

I due calciatori del Napoli si sono intrattenuti con i numerosi sostenitori presenti nell'area dedicata agli eventi, concedendo autografi e selfie in un clima di grande entusiasmo. Un appuntamento molto atteso dai tifosi, che anche quest'anno rappresenta uno dei momenti più apprezzati del ritiro di Dimaro-Folgarida. Di seguito le immagini raccolte dai nostri inviati in Val di Sole.