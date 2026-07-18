Video
Dimaro, Alisson e Giovane protagonisti del bagno di folla coi tifosi
Termina la sessione pomeridiana: i due brasiliani del Napoli firmano gli autografi ai tanti tifosi presenti a Dimaro.
Grande entusiasmo a Dimaro-Folgarida, dove il ritiro del Napoli continua a regalare momenti di vicinanza tra squadra e sostenitori. Al termine delle attività di giornata, Alisson Santos e Giovane hanno incontrato i tifosi azzurri partecipando alla tradizionale sessione di firme e fotografie sul palco montato all'esterno della Ski.it Arena di Carciato.
Alisson Santos e Giovane firmano autografi ai tifosi
I due calciatori del Napoli si sono intrattenuti con i numerosi sostenitori presenti nell'area dedicata agli eventi, concedendo autografi e selfie in un clima di grande entusiasmo. Un appuntamento molto atteso dai tifosi, che anche quest'anno rappresenta uno dei momenti più apprezzati del ritiro di Dimaro-Folgarida. Di seguito le immagini raccolte dai nostri inviati in Val di Sole.
autore
Giornalista di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, segue le vicende del Calcio Napoli con notizie ed approfondimenti
Pubblicità
Ritiro Napoli
Copertina Radio Tutto Napoli da Dimaro, il palinsesto di oggi: allenamenti in video dalle 10.30! di Redazione Tutto Napoli.net
Le più lette
Prossima partita
22 ago 2026 20:45
Serie A Enilive 2026-2027
Serie A Enilive 2026-2027
in onda su DAZN, SKY
|VS
|Genoa
|Napoli
In primo piano
LiveDimaro 2026 day 2, seduta mattutina: sessioni separate difensori-attaccanti! Impostazione con la difesa a 4
Redazione Tutto Napoli.netRadio Tutto Napoli da Dimaro! Il nuovo palinsesto: oggi live dalle 8 alle 20!
Antonio GaitoLiveCalciomercato Napoli, il borsino live: le trattative in entrata ed uscita, la rosa ed i contratti
Fabio TarantinoTuttonapoliPerché Zeballos al Napoli? L'idea di Manna-ADL: indizio su stipendio e... Lang
Antonio GaitoTuttonapoliDa 122mln spesi 'prima di Dimaro' a 'prima vendere': tutti i dubbi su un Napoli fermo
Fabio TarantinoTuttonapoliSmentita fake news: il Napoli non ha 'perso' Gila per il motivo svelato da ADL
Arturo MinerviniLivePresentazione maglia centenario, ADL: "Ora stadio e centro sportivo altrimenti gap incolmabile! Sul mercato..."
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com