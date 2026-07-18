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Lucca gli ha fatto il cucchiaio: ecco il bel gol dell'attaccante in allenamento
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Lorenzo Lucca prova a rilanciarsi nel ritiro estivo: il tecnico deciderà il suo futuro al Napoli.
Lorenzo Lucca prova a giocarsi le proprie carte. L'attaccante è regolarmente presente nel ritiro del Napoli dopo il prestito non brillante al Nottingham Forest e sarà Massimiliano Allegri a valutarne rendimento e prospettive nel corso della preparazione estiva.
Il cucchiaio di Lucca che strappa applausi
Nel secondo allenamento a Dimaro, Lucca ha lanciato un segnale incoraggiante realizzando un bel gol con il cucchiaio durante una delle esercitazioni offensive. Una giocata di qualità che non è passata inosservata agli occhi dello staff tecnico. Le prossime settimane saranno decisive per capire se il centravanti riuscirà a convincere Allegri a puntare su di lui anche nella stagione che sta per iniziare.
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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