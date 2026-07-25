Live Dimaro, alle 16 la conferenza stampa di capitan Di Lorenzo: segui la diretta su TN

vedi letture

Potrete seguire la conferenza stampa di Giovanni Di Lorenzo in diretta testuale e video su Tutto Napoli, con aggiornamenti in tempo reale.

premi F5 per aggiornare la pagina o CLICCA QUI per viverla con noi sul sito di Radio Tutto Napoli

Grande attesa per le parole di Giovanni Di Lorenzo. Oggi alle ore 16:00 sarà in conferenza il capitano azzurro che dunque tratterà con la stampa tutti i temi relativi ai primi nove giorni del ritiro del Napoli a Dimaro-Folgarida. Potrete seguire le sue parole su Tuttonapoli.net e live su Radio Tuttonapoli che vi offre un ricco palinsesto e dirette live dalle 8 fino alle 20 con collegamenti con il Trentino.

Potrete seguire la conferenza stampa di Giovanni Di Lorenzo in diretta testuale e video su Tutto Napoli, con aggiornamenti in tempo reale su tutte le dichiarazioni del capitano del Napoli. L'evento sarà trasmesso anche su Radio Tutto Napoli, con approfondimenti e commenti dedicati per non perdere neanche un passaggio dell'incontro con la stampa.